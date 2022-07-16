Дождь и жара до +40: какая погода ждет жителей мегаполисов в субботу

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Сегодня, 16 июля, в столице Казахстана возможна гроза, а вот жителям Алматы и Шымкента синоптики обещают жаркую и ясную погоду. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане ожидается дождь, возможна гроза. При этом температура воздуха днем будет находиться на уровне +30…+32 градусов, ночью же столбики термометров опустятся до +17…+19 градусов. Скорость ветра – 9-14 м/с.

Алматинцев ждет солнечный день с переменной облачностью без осадков. Днем в городе ожидается +31…+33 градуса, ночью температура воздуха понизится до +18…+20 градусов. Скорость ветра небольшая – 2-7 м/с.

В Шымкенте суббота будет жаркой. Осадков не прогнозируется. В дневное время термометры покажут +38…+40 градусов, а вот ночью жара спадет до +20…+22 градусов. Скорость ветра – 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978783-dozhd-i-zhara-do-40-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-subbotu/