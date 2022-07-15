"Всегда вспоминала и плакала": жительница Уральска спустя 28 лет нашла "умершую" мать

Вера Черноярова и ее дочь Любовь Клейменова. Фото: mgorod.kz

Жительницу Уральска в 8 лет забрали от матери, а спустя несколько лет показали свидетельство о ее смерти. С тех пор Любовь Клейменова воспитывалась у отца и его родителей. Однако оказалось, что мать женщины жива, передает "Мой город".

36-летняя Любовь Клейменова рассказывает, что помнит лишь отрывки из своего детства. У ее матери Веры Чернояровой было двое детей от первого брака - она и старший брат. Еще был один сын от другого мужчины.

"Мой брат воспитывался у папы, а я до восьми лет жила с мамой. В один день мама мне сказала: "Собирайся, за тобой пришел отец, побудешь у него, потом я тебя заберу". Тогда я увидела папу впервые. В то время отец отбывал наказание в колонии-поселении, меня забрал туда же", - поделилась жительница Уральска.

Там девочка пробыла год, а потом отец увез ее к своим родителям. Школьницу воспитывали дедушка с бабушкой.

"Я очень долго плакала, все время спрашивала: "Где мама?". Мне говорили не совсем приятные вещи о ней и четко отвечали: "Она тебя бросила!". А когда исполнилось 11 лет, мне показали ее свидетельство о смерти и сказали, что ее больше нет. Для меня это было большим ударом", - говорит Любовь.

По ее словам, с тех пор тема о матери была под запретом. Даже несмотря на то, что женщина вела не совсем правильный образ жизни, ей все равно ее не хватало.

"Всю жизнь ее не хватало, всегда вспоминала и плакала", - отмечает горожанка.

До 17 лет она жила с дедушкой и бабушкой. Закончила школу, пошла учиться на программиста. На первом курсе сбежала из дома и вышла замуж. Родила сына, вскоре развелась и вернулась снова к отцу и его родителям.

Через некоторое Любовь встретила другого мужчину, с которым живет вот уже 17 лет. В браке родила двух дочерей.

А совсем недавно на телефон жительницы Уральска позвонили. Это была соседка ее "покойной" матери. Как выяснилось, родительница жива, правда, ослепла и живет в России без каких-либо документов.

"При первом нашем телефонном разговоре с мамой мы обе ревели в трубку. Она просила прощения и говорила, что всю жизнь думала о нас, о детях. Рассказала, что уехала в Россию, там познакомилась с мужчиной и 25 лет назад вышла за него замуж.

Сейчас его не стало, мама живет без средств к существованию, нет документов, пенсии и пособий по инвалидности. Попросила меня помочь восстановить ей документы", - пояснила Любовь Клейменова.

Женщина не держит никакой обиды на мать и мечтает забрать ее к себе.

Журналисты издания обратилась в ЗАГС Уральска. Там действительно сохранились данные о Вере Чернояровой.

По информации ведомства, она родилась в Уральске 14 декабря 1966 года. Также имеются данные о смерти по решению суда от 4 июня 2001 года.

"Вере необходимо сделать запрос из России в ЗАГС Уральска через сотрудников миграционной службы. Служба должна сделать протокол опознания. Необходимо сначала аннулировать ее смерть, а уже потом мы сможем восстановить ее свидетельство о рождении.

И только после полученных необходимых справок по месту жительства она сможет пересечь границу, приехать в Уральск и восстановить остальные документы", - сообщили в ЗАГСе.

Сама Вера Черноярова говорит, что всю жизнь сожалела о своем поступке.

"Я столько раз пыталась вернуть детей, мне их не отдавали. Потом потеряла все надежды и уехала к своей матери в Россию, там встретила мужчину и вышла за него замуж.

Мне так стыдно, я не оправдываю себя и свои поступки. Я всегда боялась испортить жизнь детям своим появлением. И сейчас понимаю, что для них я только обуза. Но плачу и жду нашей встречи", - рассказала женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978730-vsegda-vspominala-i-plakala-zhitelnitsa-uralska-spustya-28-let-nashla-umershuyu-mat/