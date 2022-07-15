Главная военная прокуратура предотвратила ущерб государству на 674 млн тенге

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В Главной военной прокуратуре Казахстана заявили о предотвращении ущерба государству на сумму 674 млн тенге. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что органами военной прокуратуры предотвращен ущерб государству в размере 674 млн тенге.

Как выяснилось, ранее военным судом Акмолинского гарнизона были удовлетворены требования физического лица о том, что Министерство обороны должно произвести оплату выполненных работ по модернизации военной техники.

"Между тем военными прокурорами выявлены нарушения, связанные с отсутствием регистрации договоров, несоблюдением процедур государственных закупок, а также правил подсудности гражданских дел", - пояснили в Главной военной прокуратуре.

Здесь отметили, что на основании апелляционного ходатайства прокурора Военным судом РК решение суда первой инстанции отменено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978709-glavnaya-voennaya-prokuratura-predotvratila-uscherb-gosudarstvu-na-674-mln-tenge/