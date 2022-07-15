Дожди и град: какая погода ждет казахстанцев в выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня, 16-18 июля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По информации специалистов метеослужбы, на погоду большинства регионов Казахстана будет оказывать свое влияние Южный циклон. Он принесет осадки.

16 июля на северо-западе, 16-17 июля на севере, 17 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града, сообщили синоптики.

Тем не менее, отрог северо-западного антициклона в выходные дни обусловит погоду без осадков на западе и юге страны.

Кроме того, в на юге Казахстана пообещали пыльные бури.

Температуры воздуха:

днем на западе +30...+40 градусов;

на северо-западе +25...+40 градусов;

на юго-западе +36...+45 градусов;

на юге +33...+42 градусов;

на юго-востоке +20...+35 градусов;

понижение на севере от +24...+33 градусов до +20...+30 градусов;

в центре – от +27...+38 градусов до +23...+33 градусов;

на востоке – от +21...+33 градусов до +16...+28 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978656-dozhdi-i-grad-kakaya-pogoda-zhdet-kazahstantsev-v-vyhodnye/