Стюардесса с самым большим стажем в Казахстане рассказала о себе

Гульсим Абикенова. Фото: предоставлено героиней материала/top-news.kz

В Костанае работает стюардесса с самым большим стажем в Казахстане. Гульсим Абикенова в авиации больше 40 лет. При этом она даже не мечтала об этой работе, но так сложилась судьба, передает "Наш Костанай".

Гульсим Абикенова поступала во ВГИК. Однако на втором этапе отборов заболела, прийти на экзамен не смогла.

Через некоторое время ей попалось объявление о наборе бортпроводников. Девушка подала документы, прошла конкурс и получила медицинское заключение "годен" к летной работе.

После всех процедур ее отправили на обучение в академию бортпроводников гражданской авиации в Алматы.

Женщина говорит, что учиться продолжает по сей день. Постоянно сдает зачеты по своей специальности.

"Работа наша не такая легкая, как кажется со стороны. Бортпроводник прежде всего должен обеспечить комфорт, а главное - безопасность пассажиров. Ответственность огромная, но мы всегда должны быть дружелюбны и спокойны. Бывает, что-то стукнет в самолете, а на тебя глядят сто пар глаз, а ты им улыбаешься, мол, все хорошо, и они сразу успокаиваются", - рассказывает Гульсим Аскаровна.

По словам бортпроводницы, она не мечтала о небе с детства, а полюбила свою профессию благодаря отличному коллективу и добрым пассажирам.

Свою трудовую деятельность она начала на авиапредприятии в Костанае.

"В первом полете было волнение, но мне повезло, со мной была опытный наставник Валентина Ситченко. Мы летали на ТУ-154, были рейсы в Германию, Турцию - это самые долгие полеты. А также по России, Украине, Беларуси. Благодаря этой работе я столько всего увидела, так счастлива, что мне выпал билет в небо", - делится стюардесса.

Как бортпроводницу с самым большим стажем, ее имя планируют внести в Книгу рекордов Казахстана. Гульсим Аскаровна, даже выйдя на пенсию, продолжает летать.

"Мне повезло со здоровьем, показатели отличные, давление 120 на 80, поэтому допуск у меня есть. Сейчас я продолжаю свою деятельность в летной компании, где веду подготовку и обучение бортпроводников, а потом принимаю экзамены", - говорит Гульсим Абикенова.

В 1983 году она была награждена медалью "За трудовую доблесть", а в 1984 году ее имя занесено в Книгу почета гражданской авиации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978618-styuardessa-s-samym-bolshim-stazhem-v-kazahstane-rasskazala-o-sebe/