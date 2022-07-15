Жара до +40 градусов ожидается в трех мегаполисах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сильная жара ожидает сегодня, 15 июля, жителей Алматы, Нур-Султана и Шымкента. Актуальный прогноз погоды представлен на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов, скорость ветра при этом составит от 2 до 7 метров в секунду.

Жаркая погода ждет и жителей Нур-Султана - здесь температура воздуха составит +31...+33 градуса. В столице ожидается небольшое усиление ветра до 3-8 м/с.

В Шымкенте из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение - в третьем мегаполисе сегодня столбики термометров покажут от +38 до +40 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978598-silnaya-zhara-ozhidaetsya-v-treh-megapolisah-kazahstana/