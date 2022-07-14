Подросток спас ребенка от падения из окна в Нур-Султане. Героя наградил Аймагамбетов (фото, видео)

Асхат Аймагамбетов наградил Есдаулета Даутбекова. Фото: Министерство просвещения РК

Сегодня в одном из столичных жилых комплексов едва не произошла трагедия - ребенок чуть было не выпал из окна. К счастью, его спас 17-летний подросток. Юного героя наградили за проявленную смелость. Глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов вручил ему памятные подарки и благодарственное письмо, сообщается на официальном сайте ведомства.

Кадры спасения ребенка разлетелись в популярных пабликах в Instagram. Авторы сообщали, что на помощь ребенку пришел 17-летний парень из многодетной семьи.

Героем оказался выпускник одной из столичных школ Есдаулет Даутбеков.

Асхат Аймагамбетов встретился с ним и его мамой. Министр поблагодарил выпускника за проявленные качества и отметил, что готовность Есдаулета прийти на помощь и защитить младших является хорошим примером для всех школьников страны.

"Благодарю за проявленную смелость и храбрость. Вы показали пример того, каким должен выходить выпускник из стен школы. Благодарю ваших родителей, ваших учителей за то, что они воспитали такого благородного человека.

Только сегодня президент поделился, что его беспокоят факты буллинга в школах. Ваш поступок послужит достойным примером. Надеюсь, что старшеклассники будут также всегда готовы поддержать и защитить младших.

Но в то же время прошу всех родителей несовершеннолетних детей обратить особое внимание на вопросы их защищенности в домах", - заявил глава Минпросвещения.

Асхат Аймагамбетов наградил Есдаулета Даутбекова: Министерство просвещения РК

В завершение встречи Асхат Аймагамбетов вручил Есдаулету Даутбекову благодарственное письмо и памятные подарки. Кроме того, по ходатайству министра выпускнику предоставлен грант на бесплатное обучение в вузе Нархоз в городе Алматы.

Как отметили в ведомстве, семья Есдаулета Даутбекова воспитывает шестерых детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978503-podrostok-spas-rebenka-ot-padeniya-iz-okna-v-nur-sultane-geroya-nagradil-aymagambetov-foto-video/