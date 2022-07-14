Актюбинцы выламывают двери, чтобы попасть в аквапарк

Фото: diapazon.kz

У дверей аквапарка в Актобе выстраиваются большие очереди, так как температура воздуха на этой неделе составляет выше 35 градусов. Жители и гости города выламывают двери и бьют стекла. Ситуацию прокомментировали в администрации развлекательного комплекса, передает "Диапазон".

На входе в аквапарк собравшиеся кричат и толкаются, выламывают двери и бьют стекла.

Приехавшая из Атырау в Актобе гостья рассказывает, что дети очень хотели попасть в аквапарк, но вот уже второй день семья этого сделать не может.

"Стоим в очереди. У нас в городе такого большого аквапарка нет, поэтому мы хотим попасть сюда", - отметила Асылай.

По словам администратора аквапарка Ерлана Ерындыкова, на территорию запускают ежедневно 1000 человек.

"И это только взрослые, у каждого по 2-3 ребенка. Итого получается 1600-1800 человек. Когда заканчиваются браслеты, мы останавливаем очередь, но люди все равно пытаются пролезть. Они не понимают, что нет мест, выламывают двери, стекла выбивают. Даже девочкам-кассирам достается, прямо на них прыгают через кассу", - пояснил администратор.

Фото: diapazon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978418-aktyubintsy-vylamyvayut-dveri-chtoby-popast-v-akvapark/