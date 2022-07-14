"Чудо-товары" за миллионы тенге продавали пенсионерам в Уральске

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Жители Уральска, среди которых и пенсионеры, купили некие "чудо-товары" по сильно завышенным ценам. Некоторые из них взяли на это кредиты, однако потом оказалось, что реальная стоимость покупок в 10 раз ниже.

Как передает телеканал "Астана", пострадавшими от действий продавцов себя назвали уже более 70 человек, однако в полиции заявили, что дело о мошенничестве открыть не могут, поскольку покупатели отнесли туда свои деньги добровольно.

Местный житель Ганмирхан Турегалиев рассказал, что его пригласили на "презентацию товара" по телефону. В итоге там он купил баснословно дорогую массажную накидку. Указывается, что гостям предложили лотерею, и мужчина "выиграл" скидку на "чудо-товар".

700 тысяч тенге у мужчины не нашлось, и организаторы акции помогли ему оформить кредит.

"Смотришь, подарки стоят вокруг тебя, как в "Поле чудес"! А Вы, говорят, возьмите кредит. Я говорю: "Где возьму?" – "А вот приложение же в телефоне у вас есть!" Деньги им отдал, договор подписал, они меня на такси оправили домой.

И через минут 20 сын приезжает с работы, он удивился и говорит: "Вы что, Вас обманули: здесь стоит 70 тысяч тенге, в "Технодоме", эта накидка", – рассказал журналистам Турегалиев.

По тому же сценарию "чудо-товары" купили десятки жителей города. Многие из них сказали, что их убедили доводы организаторов, роскошная презентация и "подарки".

В местном департаменте по защите прав потребителей заявили, что продавцы "чудо-накидок" орудуют в регионе уже третий год. Официально компания зарегистрирована в Алматы, однако когда дело дошло до суда, в Уральск приехали граждане РФ.

Оказалось, что головной офис компании находится в Москве.

"Порядка 70 потребителям мы уже произвели возврат денежных средств на 33 млн тенге. Еще вот компания, 5-6, еще более 10 потребителям, которым мы, тоже, я надеюсь, если получится, произведем возврат денежных средств.

Это за этот год. Работники этих компаний умеют работать, у них какие-то психологические методы давления, приемы, поэтому этих людей осуждать тоже нельзя, которые попались и приобрели этот товар", – рассказала глава Департамента по защите прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова.

Отмечается, что продаваемвые массажные накидки нельзя использовать беременным, онкобольным, сердечникам и гипертоникам, однако на презентациях об этом не говорят, хотя среди покупателей в основном пенсионеры.

Банки также выдают им кредиты, несмотря на возраст. Многим покупателям оформили заем на пять лет. Пострадавшие обращались в полицию, но стражи порядка отправили их в гражданский суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978360-chudo-tovary-za-milliony-tenge-prodavali-pensioneram-v-uralske/