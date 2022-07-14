Казахстанские туроператоры обвинили авиакомпании в спекуляциях

Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские туроператоры заявили, что авиакомпании завышают цены на билеты и вынуждают желающих поехать на отдых платить неоправданно большие деньги, передает сайт телеканала КТК.

Указывается, что пока туркомпании в этом сезоне ожидают сверхприбыли, пассажиры самолетов сталкиваются с проблемами из-за сокращения рейсов и закрытия некоторых воздушных зон из-за геополитической ситуации и санкций.

На фоне этого увеличился турпоток из России, тогда как положение самих казахстанцев стало хуже. По мнению туроператоров, им попросту не оставили выбора и вынуждают покупать дорогие билеты на самолет.

"Мы имеем сейчас увеличение стоимости не на 10%, не на 20%, не на 40%, и даже не на 100%. Некоторые авиабилеты у нас увеличились (по стоимости – прим. ред.) в пять раз. Это недопустимая ситуация, я считаю.

Люди вынуждены, потому что мест не хватает, возможности для вылета небольшие. Авиакомпании, видя такую реальную высокую продажу, позволяют себе такие невероятные цены", – заявила президент Ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей.

Несмотря на это, по данным Бюро нацстатистики, летать казахстанцы стали чаще. Так, за пять месяцев 2021 года казахстанские авиакомпании перевезли 3,3 млн человек и заработали 108 млрд тенге.

Указывается, что в этом году пассажиропоток вырос еще на 8%, а доходы перевозчиков – почти на 50. Причиной тому стал рост стоимости билетов больше чем на треть. По словам аналитиков, цены на авиарейсы в перспективе будут лишь расти. Это связывают с подорожанием нефти и нефтепродуктов.

Казахстанские эксперты, в свою очередь, считают, что причина в другом, поскольку в стране достаточно запасов авиатоплива, и цена на него не повышалась с начала года.

"Рост цен на авиабилеты нельзя связывать с изменением стоимости авиационного топлива. На сегодня, по заявлениям ряда казахстанских авиаперевозчиков, стоимость топлива составляет порядка 30% от стоимости билета.

Но при этом стоимость авиационного топлива на внутреннем рынке страны, производства именно казахстанских НПЗ, с начала текущего года не менялась. По моему мнению, это авиакомпании страхуют свои риски.

Вполне возможно, что на ожиданиях, что подорожает авиатопливо или не подорожает", – заявил эксперт рынка нефти и нефтепродуктов Ерлан Жаукин.

Туроператоры возмутились тем, что они и казахстанцы беззащитны перед спекуляциями авиакомпаний, так как в стране никто не следит за ценами на билеты.

"В 2012 году мы рынок внутренних авиаперевозок полностью либерализовали. Убрали все административные барьеры. Отменили конкурсы.

Если там есть сговор, ценовой сговор или какие-то признаки, то это уже является компетенцией антимонопольного органа. Они уже могут зайти и проводить проверки", – сказал зампред Комитета гражданской авиации МИИР РК Ардак Утепов.

Ожидается, что и после сезона отпусков цены на авиаперелеты не снизятся. Рост цен фиксируют в США, Китае, Европе, России и т.д.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978353-kazahstanskie-turoperatory-obvinili-aviakompanii-v-spekulyatsiyah/