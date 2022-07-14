Какая погода ожидается в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в четверг

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Казахстанские метеорологи составили прогноз погоды для трех самых крупных городов республики на сегодня, 14 июля. Информация опубликована на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, сегодня в Нур-Султане синоптики обещают переменную облачность без осадков. Скорость ветра составит 2-7 м/с. Днем температура воздуха составит 29-31 градус тепла.

Жители Алматы сегодня также могут не ждать осадков. Скорость ветра в течение дня составит 3-8 м/с. Столбики термометров, как и в столице, покажут от 29 до 31 градуса тепла.

В Шымкенте, согласно прогнозу, сегодня будет жаркая погода без осадков, однако ветер все же может усилиться до 8-13 м/с. Температура воздуха ожидается на уровне 35-37 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978341-zharu-do-37-gradusov-sprognozirovali-sinoptiki-v-shymkente/