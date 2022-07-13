Военные вертолеты в небе встревожили жителей Шымкента (видео)

Кадр из видео: Otyrar.kz

Жителей Шымкента встревожили летающие над городом вертолеты. Некоторые даже стали высказывать предположения, что с ними связан рост числа случаев коронавируса. Ситуацию прокомментировали в Министерстве обороны РК, передает Otyrar.kz.

В редакцию издания обратились десятки горожан. Они попросили выяснить, почему над городом летают вертолеты. Некоторые даже связали вспышку COVID-19 с их появлением.

В Министерстве обороны пояснили, что это были учебно-тренировочные полеты Шымкентской авиационной базы.

"Экипажи вертолетов Ми-35М и Ми-171Ш в пилотажных зонах отрабатывают элементы групповой слетанности в составе пар и звеньев. Пилоты выполняют элементы сложного пилотажа, такие как пикирование и горки на малых и предельно малых высотах от 50 до 1000 метров.

Совершенствуют взаимодействие при сборе в группы, перестроениях и роспуске из групп. Особое внимание уделяется работе экипажей в условиях ведения учебного воздушного боя", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что элементы сложного пилотирования не отрабатываются над населенными пунктами или в близлежащих районах.

Регулярные полеты, проводимые три раза в неделю, как в ночное, так и в дневное время, направлены исключительно на поддержание боеготовности, повышение профессионального уровня и совершенствование летных навыков пилотов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978298-voennye-vertolety-v-nebe-vstrevozhili-zhiteley-shymkenta-video/