Подорожает ли обучение в вузах Казахстана, рассказал министр

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Глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева рассказал, во сколько может обойтись обучение в вузах Казахстана в новом учебном году, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек заявил, что на стоимость обучения в вузах влияют ряд факторов.

"Цена платного образования — вопрос, который волнует многих. Несколько высших учебных заведений, в частности, в западных регионах, подняли цены.

Во-первых, это частные вузы. Во-вторых – несколько лет до этого действовал мораторий на повышение платы за обучение.

Теперь, после окончания его действия, некоторые вузы начали поднимать цены. При этом мы берем во внимание текущую сложную социально-экономическую ситуацию", – отметил он.

При этом министр заверил, что цены в государственных и национальных вузах повышаться не будут.

"Цены на обучение в государственных и национальных университетах сохранятся на уровне прошлого учебного года. Мы будем контролировать этот вопрос", – пообещал глава Миннауки и высшего образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978295-podorozhaet-li-obuchenie-v-vuzah-kazahstana-rasskazal-ministr/