Жаркую погоду пообещали на большей части Казахстана в ближайшие дни

Иллюстративное фото: Katrin Ray Shumakov/Getty Images

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о том, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие дни, 14-16 июля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили специалисты, теплые воздушные массы из районов Ирана начнут оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана. С собой эти массы принесут по-летнему высокую температуру воздуха.

По информации синоптиков, даже на севере столбики термометров поднимутся до 35 градусов со знаком "плюс".

Однако, несмотря на высокие температуры, сохраняются кратковременные дожди с грозами.

Отмечается, что влияние воздушных масс из Ирана на погоду в Казахстане будет не долгим, уже с 15 июля на запад, а с 16 июля и на север страны начнет влиять Северный циклон.

Он принесет с собой понижение температуры воздуха в этих регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978210-zharkuyu-pogodu-poobeschali-na-bolshey-chasti-kazahstana-v-blizhayshie-dni/