"В Мангистау учат ненавидеть тюленей?": поступок ребенка возмутил казахстанцев
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Казахстанцев возмутило снятое в Актау видео, на котором видно, как ребенок кидает камни в детеныша тюленя. Кадры прокомментировали в Минэкологии.
Видеороликом, снятым в пригороде Актау, поделился блогер Азамат Сарсенбаев на своей странице в Instagram.
На кадрах видно, что детеныш тюленя выплыл из Каспийского моря на пляж, где отдыхали люди. Один из маленьких мальчиков несколько раз бросил в животное камни. Это возмутило блогера.
"Вот честное слово, я не понимаю, где-то у нас в Мангистау учат детей ненавидеть тюленей? Родителям пацана, который кидает камни в тюленя, серьезно надо подумать о воспитании своего ребенка", - подписал казахстанец размещенные кадры.
В комментариях казахстанцы поддержали возмущение мужчины.
"Это дети видят младшие каждый день от старших и повторяют за ними. Когда родители начнут нормально воспитывать детей?", "В этом видео нет ни какого воспитания. Такой маленький человек и уже столько зла, откуда?!" - пишут пользователи под постом.
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК также прокомментировало ролик в своем Telegram-канале.
В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 11 июля в пригороде Актау.
"Животное около 40 минут грелось на солнце и затем вернулось в воду и уплыло. При этом, визуально можно сказать, что животное здорово и не имеет каких-либо увечий.
Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства поручено усилить мониторинг прибрежной полосы Каспийского моря", - говорится в комментарии.
В Минэкологии напомнили, что с 2020 года каспийский тюлень включен в Красную книгу Казахстана. За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных предусмотрена уголовная ответственность.
Уголовная ответственность предусмотрена также и за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, добавили в Минэкологии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978090-v-mangistau-uchat-nenavidet-tyuleney-postupok-rebenka-vozmutil-kazahstantsev/