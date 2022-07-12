"В Мангистау учат ненавидеть тюленей?": поступок ребенка возмутил казахстанцев

Ребенок кидает камень в тюленя. Кадр из видео: instagram.com/azamat_sarsenbayev

Казахстанцев возмутило снятое в Актау видео, на котором видно, как ребенок кидает камни в детеныша тюленя. Кадры прокомментировали в Минэкологии.

Видеороликом, снятым в пригороде Актау, поделился блогер Азамат Сарсенбаев на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, что детеныш тюленя выплыл из Каспийского моря на пляж, где отдыхали люди. Один из маленьких мальчиков несколько раз бросил в животное камни. Это возмутило блогера.

"Вот честное слово, я не понимаю, где-то у нас в Мангистау учат детей ненавидеть тюленей? Родителям пацана, который кидает камни в тюленя, серьезно надо подумать о воспитании своего ребенка", - подписал казахстанец размещенные кадры.

В комментариях казахстанцы поддержали возмущение мужчины.

"Это дети видят младшие каждый день от старших и повторяют за ними. Когда родители начнут нормально воспитывать детей?", "В этом видео нет ни какого воспитания. Такой маленький человек и уже столько зла, откуда?!" - пишут пользователи под постом.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК также прокомментировало ролик в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 11 июля в пригороде Актау.

"Животное около 40 минут грелось на солнце и затем вернулось в воду и уплыло. При этом, визуально можно сказать, что животное здорово и не имеет каких-либо увечий.

Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства поручено усилить мониторинг прибрежной полосы Каспийского моря", - говорится в комментарии.

В Минэкологии напомнили, что с 2020 года каспийский тюлень включен в Красную книгу Казахстана. За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных предусмотрена уголовная ответственность.

Уголовная ответственность предусмотрена также и за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, добавили в Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978090-v-mangistau-uchat-nenavidet-tyuleney-postupok-rebenka-vozmutil-kazahstantsev/