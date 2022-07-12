"Вплоть до расторжения договора": Аймагамбетов о директорах школ, нарушающих правила ротации

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Глава Минпросвещения на аппаратном совещании ведомства призвал проводить ротацию директоров государственных школ и заведующих детскими садами в рамках закона, передает корреспондент NUR.KZ.

Зампред Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения Жомарт Карамбаев сообщил, что ротации подлежат руководители образовательных организаций, которые пребывают на должности 7 и более лет. Решение принимает комиссия.

"На сегодня по республике работают 3019 заведующих государственными детскими садами, из них 839 человек занимают должность 7 и более лет, а также 6299 директоров школ, 1246 из них – со стажем 7 и более лет.

Согласно данным, предоставленным регионами, с начала 2022 года 322 заведующих детскими садами прошли ротацию. Это 50% от количества заведующих детскими садами, подлежащих ротации. До 1 августа подлежат ротации 317 заведующих государственными детскими садами.

С начала 2022 года из 1246 директоров школ 229 прошли ротацию. До 1 августа планируется провести ротацию еще 383 директоров школ", – сообщил спикер.

При этом министр просвещения Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что ротация проводится не для того, чтобы директор, его заместители, бухгалтеры и другие сотрудники командой переходили из одной школы в другую.

"Надо внимательно следить за этим. Надо ротацию провести в рамках закона. Я слышу, что в некоторых регионах директора, подлежащие ротации, выбирают школы. Говорят: "Сюда хочу, сюда – не хочу".

В целом эти моменты нужно прекратить. Если не понимают целей ротации и не принимают ее, то с такими людьми нужно решать вопрос вплоть до расторжения трудового договора.

Следовать букве закона, выполнять принятые решения – это в первую очередь касается директоров школ. Если такие ситуации будут возникать, то наши департаменты должны будут в срочном порядке решать такие вопросы", – отметил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978044-vplot-do-rastorzheniya-dogovora-aymagambetov-o-direktorah-shkol-narushayuschih-pravila-rotatsii/