68-летний ученик Шаолиня живет в Шымкенте (видео)

Болатбек Нурманов. Фото: 24.kz

68-летний ученик Шаолиня Болатбек Нурманов живет в Шымкенте и уже порядка 50 лет изучает и проповедует кунг-фу. Древняя восточная философия помогает ему оставаться не только здоровым, но и спокойным.

Как передает телеканал "Хабар 24", боевым искусствам мужчина обучался в легендарном шаолиньском монастыре в Китае. Теперь же мастер кунг-фу, практикующий уже на протяжении полувека, преподает и сам.

По словам Нурманова, философия кунг-фу помогает ему сохранять не только бодрость духа, но и хорошее здоровье. Огромное внимание он уделяет состоянию души, так как важно, по мнению мастера, изучить не только набор боевых приемов, но и философию самосовершенствования.

68-летний житель Шымкента до сих пор продолжает тренироваться.

"Понимаете, бои – это не такие, это равносильно, что летит муха и поймать ее, схватить. Мне скоро 70, но иногда реакция работает. До сих пор это есть. Еще хочу жениться, как говорится. Шутка, конечно", – рассказал журналистам Нурманов.

В прошлом мужчина был чемпионом мира по ушу-саньда. В монастыре Шаолинь он прожил три года, за которые освоил стили "черной кошки", "дракона" и "кобры". Теперь же мастер передает свои знания другим.

"Мы там занимались по 8 часов: утром – три, вечером – пять. Представьте, восемь часов тренировки. То есть это не сидя, но произвольная была тренировка, конечно. Но с усилием того, что ты достиг какой-нибудь цели", – поведал пенсионер.

Журналистам Болатбек Нурманов показал несколько техник боевого искусства: замирал в причудливых стойках, подражал тигру и медведю. Утверждается, что за всю свою жизнь он не потерпел ни одного поражения.

Несмотря на все это, мастер всегда воспитывает своих учеников таким образом, что лучший бой – это тот, которого не было.

"Бить не надо первым. Самое важное – это оборона. Сохранить себя, доказать себе, что ты сильнее самого себя. Получается, сохранился, блок поставил, успокоился. Попросил два-три раза. Не получается – ну, ты меня извини, брат: хлоп-хлоп и ушел", – объяснил Нурманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977964-68-letniy-uchenik-shaolinya-zhivet-v-shymkente-video/