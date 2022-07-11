Гроза в Алматы и Нур-Султане: какой будет погода в трех крупнейших городах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские метеорологи опубликовали прогноз погоды в трех самых крупных городах республики на сегодня, 11 июля. Информация опубликована на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, сегодня в Нур-Султане синоптики обещают дождь с грозой и усиление ветра сначала до 9-14 м/с, а потом, во время непогоды, порывы достигнут 15-20 м/с. Днем температура воздуха составит 26-28 градусов тепла.

В Алматы сегодня, согласно прогнозу, также будет гроза. Скорость ветра в течение дня составит 3-8 м/с и усилится с порывами до 13 м/с. Столбики термометров покажут 27-29 градусов тепла.

Жители Шымкента, в свою очередь, могут сегодня осадков не ждать. В городе прогнозируется теплая летняя погода, однако ветер все же может усилиться до 8-13 м/с. Температура воздуха ожидается на уровне 33-35 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977774-groza-v-almaty-i-nur-sultane-kakoy-budet-pogoda-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana-segodnya/