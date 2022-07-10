Стены дали трещину, а крыша протекает: жители Павлодара пожаловались на новое жилье

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Жильцы дома, построенного по госпрограмме в Павлодаре, недовольны его качеством. Многоэтажку сдали всего 2 года назад, но уже появились дефекты.

Больше всего проблем испытывают жители верхних этажей, передает телеканал "Хабар 24". Стены дали трещину за эти 2 года, а крыша стала протекать.

Сауле Нуриманова – инвалид по зрению, в очереди на квартиру она стояла 15 лет. Два года назад ей все же удалось получить собственное жилье, однако радость длилась не очень долго.

"Есть неполадки. Сантехника не очень, потому что у нас несколько раз ломались краны. Сразу же через месяц все сломалось. Исправлять самостоятельно приходилось. Обращались люди. Исправляют, но неэффективно", - заявила женщина.

Жители 9 этажа жалуются на проблемы с крышей - во время дождя их квартиры заливает водой.

Как отметили корреспонденты телеканала, владельцы социальных квартир не имеют право ремонтировать арендное жильё, поэтому ждут помощи местных властей.

"Чтобы нам полностью отремонтировали дом. Чтобы у нас ничего нигде не бежало. Первое – чтобы нам сделали крышу. Чтобы в этом доме можно было жить спокойно. В прошлом году в одной из квартир упал потолок ночью, в квартире находился новорожденный ребенок. Два года дому всего. А что будет через десять лет? Он рассыплется как карточный домик", - заявила старшая по подъезду Людмила Гетманская.

По информации корреспондентов, в этом доме находится 108 квартир. Жилье здесь получили очередники - многодетные семьи, люди с ограниченными способностями и сироты.

Еще год назад жильцы начали бить тревогу из-за состояния дома. Они жаловались ответственным специалистам и писали письма, но проблему так и не решили, отметили журналисты.

"По дому, расположенному по улице Павлова, 111/2, в настоящее время в подрядную организацию направлено уведомление. Они уже приступили к устранению всех замечаний. В первую очередь мы сейчас проведем работу по кровле, так как она протекает", - прокомментировал руководитель отдела строительства Павлодара Аскар Ажмурат.

Местные жители заявили корреспондентам издания, что во время подготовки материала ремонтные работы все же начались.

Им пообещали, что сначала отремонтируют фасад дома, затем приведут в порядок пострадавшие от протекающей крыши квартиры. Кроме этого, обещали заменить и повреждённые окна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977768-steny-dali-treschinu-a-krysha-protekaet-zhiteli-pavlodara-pozhalovalis-na-novoe-zhile/