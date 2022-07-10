Минобороны опровергло слухи о прекращении сотрудничества в сфере военного образования между Казахстаном и Беларусью

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Рассылку о прекращении сотрудничества в сфере военного образования между Казахстаном и Беларусью прокомментировали в Министерстве обороны РК, сообщает портал Stop Fake.kz.

Фото документа, в котором говорится, что Казахстан и Беларусь прекращают двустороннее сотрудничество в сфере военного образования, стали рассылать в Сети.

Информацию опровергли в Министерстве обороны Казахстана.

"Информация касательно якобы прекращения двустороннего сотрудничества в сфере военного образования с Республикой Беларусь, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности. В настоящее время по данному факту проводится проверка, материалы зарегистрированы в КУИ (книга учета информации)", - заявили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны РК призвали доверять только официальным данным и не распространять фейки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977732-minoborony-prokommentirovalo-sluhi-o-prekraschenii-sotrudnichestva-v-sfere-voennogo-obrazovaniya-mezhdu-kazahstanom-i-belarusyu/