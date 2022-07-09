Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и ряде областей

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В Нур-Султане и ряде областей Казахстана на 10 июля объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары, ветра, града, а также других явлений. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Нур-Султане днем в воскресенье ожидаются гроза и ветер, порывы 15-20 м/с.

10 июля на юге и востоке Акмолинской области тоже возможна гроза и ветер, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Карагандинской области синоптики прогнозируют сильный дождь. Ночью и утром на северо-востоке региона - туман. На севере и востоке области - гроза, град. Ветер днем на севере региона, порывы 15-20 м/с.

Днем 10 июля на юго-западе Западно-Казахстанской области может быть сильная жара до 35 градусов.

В воскресенье на севере Актюбинской области ожидается гроза, а при ней возможен ветер, порывы 16 м/с.

Днем 10 июля на юго-востоке Костанайской области прогнозируют грозу и ветер, порывы 15-20 м/с.

На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Павлодарской области возможны гроза и град. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

Днем 10 июля в Атырауской области ожидается сильная жара 37 градусов.

Днем 10, утром и днем 11 июля на востоке и в горных районах Жамбылской области могут быть гроза и град. 10-11 июля в горных районах ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977708-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-nur-sultane-i-ryade-oblastey/