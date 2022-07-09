Часть проспекта Абая перекроют в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Движение по проспекту Абая в южной столице временно ограничат. Связано это с проведением дорожно-строительных работ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Управление городской мобильности Алматы.

В ведомстве рассказали, что в связи с производством дорожно-строительных работ по укладке верхнего слоя асфальта с 08.00 часов 11 июля до 06.00 часов 12 июля движение по южной стороне проспекта Абая в восточном направлении от проспекта Алатау до улицы Кадырбекова будет полностью перекрыто.

При этом движение в восточном направлении от проспекта Алатау до улицы Кадырбекова будет осуществляться по одной полосе северной стороны проспекта Абая.

"Данные работы были предусмотрены планом работ на 2022 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - обратились в Управлении городской мобильности Алматы.

Схема: Управление городской мобильности Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977694-chast-prospekta-abaya-perekroyut-v-almaty/