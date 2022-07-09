Дождь с грозой прогнозируют в одном из крупнейших городов Казахстана

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Прогноз погоды на субботу, 9 июля, в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте сделали синоптики. В двух крупнейших городах страны будет солнечно, а в столице вероятен дождь с грозой. Об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

9 июля в Нур-Султане ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем прогреется до 27 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют ветер, порывы 9-14 метров в секунду.

В субботу в Алматы в основном будет солнечно, однако не исключена переменная облачность. Днем температура воздуха составит +26+28 градусов. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте в этот выходной день тоже ожидается переменная облачность, но преимущественно будет солнечно. Дневная температура будет на отметке +31+33 градуса. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977657-dozhd-s-grozoy-prognoziruyut-v-odnom-iz-krupneyshih-gorodov-kazahstana/