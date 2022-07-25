Опрос NUR.KZ: участвуете ли вы в благотворительности

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Часто при слове "благотворительность" нам видятся меценаты, которые тратят огромные средства на какие-либо глобальные проекты. На самом же деле, даже поданная монетка просящему милостыню и есть самая что ни на есть благотворительность, передает NUR.KZ.

Сделать доброе дело можно не имея больших средств. NUR.KZ нередко публикует материалы о сборах на лечение детей.

Каждый из них - крик о помощи отдельной взятой казахстанской семьи, кто мечтает помочь своему ребенку, облегчить его участь, но в силу небольших финансовых возможностей не может этого сделать. Тогда подключаются неравнодушные жители страны и сообща помогают собрать порой баснословные суммы.

Конечно, благотворительность - дело исключительно добровольное. Это - порыв души каждого, кто готов оторвать от семейного бюджета небольшую или большую его часть, чтобы помочь другому. Каждые сто тенге могут стать решающими в некоторых случаях.

Мы решили провести ни к чему не обязывающий вас опрос среди читателей NUR.KZ, чтобы узнать, как часто вы участвуете в благотворительности и участвуете ли вообще.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977535-opros-nurkz-uchastvuete-li-vy-v-blagotvoritelnosti/