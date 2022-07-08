Жара в Алматы, гроза и град в Нур-Султане: какой будет погода в крупных городах Казахстана

Иллюстративное фото: ДЧС СКО

В пятницу, 7 июля, в столице ожидается град и гроза, а в Шымкенте и Алматы будет солнечно и жарко. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня, по прогнозам метеорологов, осадков не будет, столбики термометров поднимутся до +27...+29 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 метров в секунду.

Жителям Нур-Султана синоптики обещают грозу, град и усиление ветра до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха здесь составит от 22 до 24 градусов выше нуля.

В связи с непогодой в столице объявлено штормовое предупреждение.

Между тем в Шымкенте прогнозируют жаркую погоду - здесь столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977482-zhara-v-almaty-groza-i-grad-v-nur-sultane-kakoy-budet-pogoda-v-krupnyh-gorodah-kazahstana/