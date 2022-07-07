"Нашли в кустах возле стройки": ребенка искали всю ночь в Нур-Султане

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Столичные полицейские нашли пропавшего 9-летнего мальчика. Ребенка искали всю ночь, отыскать его удалось лишь утром – мальчик был найден в кустах возле стройобъекта, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, 6 июля в 00:00 с заявлением в полицию обратилась астанчанка, которая сообщила о том, что вечером, в 20:30, ее 9-летний сын вышел из дома в районе улицы Бабатайулы и не вернулся домой.

Самостоятельные поиски результатов не дали, поэтому женщина решила обратиться к полицейским.

Совместно с волонтерами стражи порядка начали поиски мальчика: опросили родных, друзей, проверили всю прилегающую территорию.

"На поиски пропавшего был ориентирован личный состав столичной полиции. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции и представителями "Волонтерского движения LIDER.KZ" в 07:00 несовершеннолетний был найден в кустах возле стройобъекта в районе Дома престарелых", – сообщил начальник отдела розыска УКП ДП Нур-Султана Нургали Асылхан.

Выяснилось, что ребенок на велосипеде выехал в "Коктал-2" на концерт. Обратную дорогу мальчик найти не сумел, поэтому решил заночевать на улице.

Ребенок был передан родителям, с ним все в порядке. Родные мальчика поблагодарили полицейских за поиски пропавшего сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977334-nashli-v-kustah-vozle-stroyki-rebenka-iskali-vsyu-noch-v-nur-sultane/