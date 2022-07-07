Дело Ларисы Пак: Антикор начал расследование в отношении экс-коллег

Лариса Пак. Фото: Facebook/Лариса Юн-Бойевна Пак

Антикоррупционная служба начала расследование по факту применения недозволенных методов следствия бывшими сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции в отношении экс-главы Комитета фармации Минздрава Ларисы Пак, сообщает официальный Telegram-канал Антикора.

В ведомстве напомнили, что с 2017 по 2018 год следственно-оперативной группой расследовалось уголовное дело, которое впоследствии было прекращено за отсутствием состава преступления. Бывшую и.о. председателя Комитета фармации Минздрава Ларису Пак и других лиц, проходящих по уголовному делу, подозревали в получении взяток от 10 до 12 тысяч долларов.

В июле 2019 года Лариса Пак скончалась.

"7 декабря 2020 года Лариса Пак полностью реабилитирована Агентством по противодействию коррупции в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Пользуясь случаем, Агентство по противодействию коррупции в качестве правопреемника упраздненного Национального бюро по противодействию коррупции выражает искренние соболезнования родственникам Ларисы Юн-Бойевны Пак в связи с утратой и приносит официальные извинения за причиненный вред", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас расследование продолжается.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – добавили в Антикоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977258-delo-larisy-pak-antikor-nachal-rassledovanie-v-otnoshenii-eks-kolleg/