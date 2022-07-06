19-летний парень залез на арку моста ради красивого селфи в Нур-Султане

Мост. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

Сегодня, 6 июля, в 13:25 столичные полицейские получили сразу несколько сообщений от местных жителей о том, что на арку моста по проспекту Кабанбай батыра забрался человек. Об этом сообщается на официальной странице ДП Нур-Султана в Instagram.

На место вызова оперативно прибыл наряд полиции. 19-летнего парня сняли с моста и доставили в управление полиции.

Нарушитель рассказал правоохранителям, что на такой поступок он пошел ради фотографии с панорамой столицы.

После пробежки на набережной, по его словам, парень решил сфотографироваться, а чтобы селфи было более впечатляющим, он решил забраться на мост.

Тем не менее, когда он достиг вершины моста, то увидел внизу стражей порядка и, испугавшись, не стал фотографироваться.

С жителем столицы провели профилактическую беседу.

Полицейские предупредили жителей и гостей столицы, что подобные фотосессии могут закончится печально. Граждан призвали не рисковать жизнью ради красивых снимков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977205-19-letniy-paren-zalez-na-arku-mosta-radi-krasivogo-selfi-v-nur-sultane/