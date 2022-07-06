Еще один пешеходный променад открыли в Нур-Султане (фото, видео)
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Новое общественное пространство с игровыми площадками, арочными качелями, сценой для выступлений появилось по улице Бараева, передает официальный сайт городского акимата.
"Для комфортного времяпровождения горожан благоустроили еще один пешеходный променад. Теперь улица Бараева - это не просто геолокация на карте, а новое общественное пространство от проспекта Республики до улицы Шокана Валиханова.
На пешеходном променаде установлены игровые площадки для детей, арочные качели, импровизированные сцены для выступлений, есть отдельное место для зарядки электромобилей и другое.
На пешеходном променаде создали без барьерную среду для маломобильных групп населения, расширили тротуары, также озеленяем территорию. Данное общественное пространство будем и дальше развивать, сейчас там ведутся работы по его благоустройству.
Идея создания здесь пешеходного променада появилась с учётом того, что из-за расположения данная улица всегда была оживленной, но не было мест для проведения досуга.
Концепция общественного пространства была обсуждена Центром урбанистики и районным акиматом совместно с жителями.
В рамках мастер-плана "Нур-Султан - комфортный город" в текущем году благоустроим свыше 200 дворов и общественных пространств. Порядка 100 из них уже радуют горожан и гостей столицы.
Сегодня, к примеру, откроем новый амфитеатр, который расположен в парке между рекой Есиль и Дворцом мира и согласия. На сцене амфитеатра выступят артисты театра "Астана Опера".
Каскадный амфитеатр стал гармоничным продолжением парка и станет как местом для отдыха горожан, так и местом для самореализации творческих людей", - сообщил аким столицы на своей странице в Instagram.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977199-esche-odin-peshehodnyy-promenad-otkryli-v-nur-sultane-foto-video/