Еще один пешеходный променад открыли в Нур-Султане (фото, видео)

Алтай Кульгинов и астанчане. Фото: Александр Куприенко / официальный сайт акимата Нур-Султана

Новое общественное пространство с игровыми площадками, арочными качелями, сценой для выступлений появилось по улице Бараева, передает официальный сайт городского акимата.

"Для комфортного времяпровождения горожан благоустроили еще один пешеходный променад. Теперь улица Бараева - это не просто геолокация на карте, а новое общественное пространство от проспекта Республики до улицы Шокана Валиханова.

Новое пешеходное пространство. Фото: Александр Куприенко / официальный сайт акимата Нур-Султана

На пешеходном променаде установлены игровые площадки для детей, арочные качели, импровизированные сцены для выступлений, есть отдельное место для зарядки электромобилей и другое.

Алтай Кульгинов и астанчане. Фото: Александр Куприенко / официальный сайт акимата Нур-Султана

На пешеходном променаде создали без барьерную среду для маломобильных групп населения, расширили тротуары, также озеленяем территорию. Данное общественное пространство будем и дальше развивать, сейчас там ведутся работы по его благоустройству.

Новое пешеходное пространство. Фото: Александр Куприенко / официальный сайт акимата Нур-Султана

Идея создания здесь пешеходного променада появилась с учётом того, что из-за расположения данная улица всегда была оживленной, но не было мест для проведения досуга.

Новое пешеходное пространство. Фото: Александр Куприенко / официальный сайт акимата Нур-Султана

Концепция общественного пространства была обсуждена Центром урбанистики и районным акиматом совместно с жителями.

Алтай Кульгинов и астанчане. Фото: Александр Куприенко / официальный сайт акимата Нур-Султана

В рамках мастер-плана "Нур-Султан - комфортный город" в текущем году благоустроим свыше 200 дворов и общественных пространств. Порядка 100 из них уже радуют горожан и гостей столицы.

Новое пешеходное пространство. Фото: Александр Куприенко / официальный сайт акимата Нур-Султана

Сегодня, к примеру, откроем новый амфитеатр, который расположен в парке между рекой Есиль и Дворцом мира и согласия. На сцене амфитеатра выступят артисты театра "Астана Опера".

Актеры. Фото: Александр Куприенко / официальный сайт акимата Нур-Султана

Каскадный амфитеатр стал гармоничным продолжением парка и станет как местом для отдыха горожан, так и местом для самореализации творческих людей", - сообщил аким столицы на своей странице в Instagram.

Новое пешеходное пространство. Фото: Александр Куприенко / официальный сайт акимата Нур-Султана

Новое пешеходное пространство. Фото: Александр Куприенко / официальный сайт акимата Нур-Султана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977199-esche-odin-peshehodnyy-promenad-otkryli-v-nur-sultane-foto-video/