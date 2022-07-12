"Хочется, чтобы дочь встала на ноги": многодетная алматинка просит помощи для дочери с ДЦП

Алима. Фото: из личного архива

Салтанат Айтбектеги из Алматы – мама четверых детей, двое из которых имеют инвалидность. Второй сын Абзал страдает ДЦП и эпилепсией, а младшая Алима – ДЦП, микроцефалией, косоглазием и частичной атрофией зрительного нерва, передает корреспондент NUR.KZ.

"Алиму я родила в 38 лет, на 8 месяце беременности. У меня было высокое давление, выполняла все рекомендации врачей, но родила нездорового ребенка. Я лежала в патологии для беременных, под утро у меня начались схватки, а затем – стремительные роды.

Ребенок не закричал, вызвали педиатра, ее сразу же отнесли в реанимацию. Мне сказали, что ребенок в очень тяжелом состоянии, у нее было двойное обвитие пуповиной, она не дышала. Далее – две недели реанимации, мне разрешили сцеживать молоко и приносить в реанимацию, кормили ее через зонд, она постоянно спала. Затем нас госпитализировали в институт педиатрии", – рассказывает Салтанат.

Лечащему врачу, который сообщил об инвалидности ребенка, Салтанат верить не хотела. Она стала искать специалистов, кто может помочь.

"К сожалению, мы оба не можем выйти на работу, так как надо заниматься восстановлением и реабилитацией двоих детей. На все эти процедуры уходит очень много времени, сил и большие суммы денег. Такие реабилитации надо проходить 1 раз в два месяца, что обходится в среднем в 400-500 тысяч тенге, но, к сожалению, для нашей семьи это большие деньги. Поэтому нам приходится проходить реабилитацию через 5-6 месяцев", – говорит мама.

По ее словам, дочь начала сидеть, ходить при поддержке, выговаривать и повторять короткие слова, но еще не может держать ложку, самостоятельно кушать и носит подгузники. При таком диагнозе нельзя упускать время на лечение и реабилитацию.

"С каждым годом она растет, все тяжелее ее поднимать. Как хочется, чтобы Алима встала на ноги, хоть как-то начала ходить. Сейчас нам необходимо собрать 1 250 000 тенге на реабилитацию в течение 6 месяцев. Для нас важна любая помощь", – заключила мама.

Реквизиты:

Айтбектеги Салтанат Нуртазаевна

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977194-hochetsya-chtoby-doch-vstala-na-nogi-mnogodetnaya-almatinka-prosit-pomoschi-dlya-docheri-s-dtsp/