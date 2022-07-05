С обмелением Каспия связали актаусцы дефицит питьевой воды в домах

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В Актау люди жалуются на нехватку питьевой воды в домах, а жители верхних этажей из-за слабого давления в трубах набирают ее в подвалах. Появилась версия о том, что нехватка воды может быть связана с обмелением Каспийского моря, передает сайт телеканала КТК.

"Это позор! 33-й, 19-й, 20-й и 21-й микрорайоны. Вода продается ночью по 20 тенге за литр. Люди стоят в очереди. Это вообще ужас!" – возмутились местные жители.

Отмечается, что жителям верхних этажей приходится набирать воду в подвалах или закупать ее в магазинах. В последнее время по новым районам города начали курсировать водовозы. По словам горожан, подобный "водный кризис" в Актау был еще в 90-е.

"Живем в XXI веке, но приходится воду до сих пор таскать из подвала. Или кто-то привозит с водовозом. Приходится вот так вот таскать пятилитровыми баклажками.

Иногда бывает, что доходит. Это промежуток какого-то часа. Например, мы можем сказать, с утра – вот с 6 до 7 утра – это час, когда мы можем набрать себе воды", – рассказала одна из местных жительниц.

Природных источников пресной воды в городе нет, а потому воду для питья производят из морской.

Сейчас появилась новая версия происходящего: якобы отсутствие воды в кранах напрямую связано с обмелением Каспия – за последний год береговая линия сильно отступила. Но власти опровергают эту теорию.

"Обмеление Каспия не имеет отношения к нехватке воды. С забором ее из моря проблем нет. Однако были трудности с резервуарами для хранения, расположенными на объекте ЦУВС-4.

Из-за истощения запасов в этих резервуарах произошли перебои с подачей питьевой воды. Сейчас проблема устраняется. Резервуары заполняются. Уже на этой неделе ситуация наладится и вода будет даваться без перебоев", – заявил руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бексултан Шалабаев.

По словам чиновников, отключений больше быть не должно, но и увеличить давление подачи воды они не в силах.

При этом сообщается, что летняя потребность населения – в среднем 75 тысяч кубов воды в сутки, а завод на максимальной загрузке сейчас способен вырабатывать лишь 48.

Как отмечает телеканал, для исправления ситуации акимат разработал план по строительству еще одной опреснительной установки. Проект позволит увеличить мощность на 24 тысячи кубометров в сутки, что должно перекрыть сегодняшнюю потребность в воде. Тем не менее на реализацию проекта, скорее всего, уйдет два года.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977130-s-obmeleniem-kaspiya-svyazali-aktaustsy-defitsit-pitevoy-vody-v-domah/