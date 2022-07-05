Алматинка нашла семью благодаря видео в Сети

Фото: поликлиника №36

Жительница Алматы 75-летняя Светлана Иминова много лет назад утеряла связь со своими родными. Более полувека женщина рассталась со своей семьей, а недавно благодаря видео, размещенному в Сети, ее смогла найти внучка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городской поликлиники №36 .

Пенсионерка обратилась в городскую поликлинику №36 за медицинской помощью. В ходе беседы медики узнали, что проблема у Светланы требует вмешательства общественности.

Выяснилось, что 75-летняя женщина проживала без документов и без помощи родных, с которыми она рассталась больше полувека назад. Так сложилась судьба женщины, что она была разлучена со своим единственным сыном, которого, как оказалось, уже нет в живых.

22 апреля на странице Instagram поликлиники было опубликовано видео со словами благодарности социальным работникам организации от пациентки Светланы Васильевны. В ту же ночь родная внучка Светланы, которая уже потеряла всякую надежду найти свою бабушку, случайно наткнулась на пост.

"Стоит сказать, что такого счастливого конца этой невероятной истории могло не быть, если бы не работники акимата Наурызбайского района, которые полностью восстановили документы женщины, а также неравнодушное руководство городской поликлиники №36 в лице Гүлжайнат Тілеген и социальных работников, поместивших женщину в дом престарелых, так как бабушка не имела собственного жилья", - рассказали в пресс-службе поликлиники.

Сегодня Светлана Иминова находится в кругу своих родных. За ней присматривают внучка и правнук.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977053-almatinka-nashla-semyu-blagodarya-video-v-seti/