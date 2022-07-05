Пока отец спал, 3-летний ребенок вышел из дома и исчез в Усть-Каменогорске

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3-летний мальчик, пока его отец спал после ночной смены, вышел из дома в Усть-Каменогорске и исчез. Обеспокоенный родитель обратился в полицию. Оказалось, что незадолго до этого похожего по приметам ребенка видели на улице прохожие, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Стражи порядка рассказали, что 4 июля в 12.30 часов в полицию поступил звонок от жительницы Усть-Каменогорска. Она сообщила, что около ЦДК "Ертiс концерт" по улице Протозанова находится мальчик в возрасте около 3 лет без сопровождения взрослых.

На место прибыли правоохранители. Однако в силу своего возраста ребенок не смог рассказать, как его зовут и где он живет.

В то же время на канал "102" поступил звонок от мужчины, который попросил оказать содействие в поисках его сына. Горожанин рассказал, что вернулся утром после ночной смены, его сын и супруга были дома, потом жена ушла на работу. Отец уснул и не заметил, как ребенок вышел поиграть во двор.

Проснувшись, не нашел мальчика. На детской площадке его тоже не оказалось. Найденным на улице Протозанова ребенком как раз оказался его сын.

Полицейские доставили малыша домой к родителям, которые выразили благодарность за помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977005-poka-otets-spal-3-letniy-rebenok-vyshel-iz-doma-i-ischez-v-ust-kamenogorske/