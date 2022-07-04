На 60% завышал цены на обучение один из вузов в Атырауской области

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Специалисты провели анализ конкуренции на рынке услуг в сфере высшего образования в Атырауской области и выяснили, что один из университетов занимал более 70% данного рынка. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции в РК.

Региональный департамент АЗРК провел анализ и оценку состояния конкуренции на рынке услуг высшего образования (бакалавриата) в Атырауской области.

"По результатам анализа выявлено, что доминирующее положение на данном рынке с долей более 70% занимает Атырауский университет имени Халела Досмухамедова", – сообщили представители ведомства.

При этом, отмечается, что в этом вузе была завышена стоимость обучения по таким направлениям, как: "стандартизация, метрология и сертификация", "вычислительная техника и программное обеспечение", "информационные системы" и другие.

Цены в данном случае были выше на 35-60%, чем стоимость обучения по аналогичным специальностям в Атырауском инженерно-гуманитарном институте или в Атырауском университете нефти и газа имени Сафи Утебаева.

"На основании усмотренных признаков региональный антимонопольный департамент в отношении Атырауского университета имени Халела Досмухамедова 10 июня 2022 года начал расследование в части установления и поддержания монопольно высоких цен", – отметили в АЗРК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976922-na-60-zavyshal-tseny-na-obuchenie-odin-iz-vuzov-v-atyrauskoy-oblasti/