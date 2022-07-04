"Бэтмобиль" из Казахстана вызвал ажиотаж на выставке в Екатеринбурге (видео)

"Бэтмобиль" Евгения Бондаренко. Фото: instagram.com/jbkanal

В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2022". Одним из самых популярных экспонатов на ней стал "бэтмобиль", созданный казахстанцем Евгением Бондаренко.

Автомобиль, собранный в стиле комиксов о Бэтмене, выставлен в павильоне Казахстана на выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге, пишет издание Sputnik Казахстан.

Международная промышленная выставка "Иннопром" – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Мероприятие организует российское министерство промышленности и торговли.

В этом году тема выставки звучит: "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям".

Отмечается, что казахстанский "бэтмобиль" стал одним из самых популярных экспонатов у посетителей.

Необычный автомобиль самостоятельно построил казахстанец, живущий в Темиртау, Евгений Бондаренко. При этом, как сообщает издание, по специальности он экономист, но техникой и машинами увлекался с детства.

"Машина рассчитана на двух человек – водителя и пассажира. Несмотря на то, что машина большая, внутри места мало. Она может ездить по асфальту, если по бездорожью и степным дорогам, то необходимо снять пластиковые навесы. Но скорость движения я еще не замерял. Пока это большой макет", – рассказал Евгений Бондаренко.

По его словам, "бэтмобиль" весит больше двух тонн, а стоимость машины составляет 400 тысяч долларов. И если будут заказы, он готов собрать и другие образцы.

Казахстан является страной-партнером "Иннопрома-2022". Здесь нашу страну представляют 26 промышленных предприятий.

В выставке принимают участие эксперты и представители бизнеса из более чем 20 стран, в том числе из Китая, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Турции и других государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976892-betmobil-iz-kazahstana-vyzval-azhiotazh-sredi-posetiteley-vystavki-v-ekaterinburge/