Опрос NUR.KZ: получили ли вы вакцину от коронавируса

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Коронавирус, в ответ на надежды казахстанцев о его исчезновении, никуда не делся – он, как говорится, просто спрятался. В последнее время медики трубят о росте зараженных этой коварной инфекцией – так, в Алматы эта цифра за последние сутки составила 92 человека, передает корреспондент NUR.KZ.

Рост заболевших начался с середины июня, однако о серьезных ограничениях пока речи нет. Тем не менее, уже предприняты меры по нераспространению КВИ для регионов, которые войдут в "желтую" зону. А в случае активизации заболевания, в стране могут снова ввести масочный режим.

К тому же, казахстанцев призывают вакцинироваться, аргументируя это тем, что большинство заболевших не были привиты или не ревакцинировались. Сообщается, что причиной новой вспышки стал штамм стелс-омикрон, который обладает высокой способностью разрушать ослабленный иммунитет и проникать в организм. Казахстанцев призвали вакцинироваться или получить бустерную дозу, чтобы предотвратить возможное заражение коронавирусом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976841-opros-nurkz-poluchili-li-vy-vaktsinu-ot-koronavirusa/