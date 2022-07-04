Система безбилетной оплаты парковки начала действовать в аэропорту Нур-Сулана

Аэропорт Нур-Султана. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Безбилетную оплату парковки в столичном аэропорту внедрили с 1 июля. Теперь шлагбаумом управляет система, которая распознает номера автомобилей с помощью видеокамер, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс службу аэропорта Нур-Султана.

С 1 июля на территории столичного аэропорта действует безбилетная оплата услуг стоянки автомобилей.

Как объяснили в пресс-службе авиагавани, сейчас шлагбаумом управляет камера, фиксирующая въезд и выезд авто. Пропуск на парковку осуществляется с помощью алгоритма распознавания номера авто с точностью до 99%.

"Внедрение системы избавляет от необходимости использовать бумажные или пластиковые билеты, ведет к сокращению операционных расходов, углеводородного следа, вирусных заболеваний и значительно улучшает клиентский опыт", – отметили представители аэропорта.

Программное обеспечение интегрируется с платежными системами и приложениями. Так, оплатить парковку можно несколькими способами:

посредством приложений Kaspi QR, Halyk QR;

наличными средствами;

банковской картой с помощью платежных терминалов, расположенных в зданиях аэропорта.

В пресс-службе аэропорта добавили, что скоро появится возможность оплачивать парковку и через мобильное приложение аэропорта – NQZ. Система сможет списывать необходимую сумму автоматически.

"Убедительная просьба, во избежание создания заторов производить оплату в зданиях аэропорта", – добавили представители воздушной гавани.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976840-sistema-bezbiletnoy-oplaty-parkovki-nachala-deystvovat-v-aeroportu-nur-sulana/