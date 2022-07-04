Названы регионы Казахстана с наиболее загрязненным воздухом

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За минувший год в атмосферу было выброшено 2,4 млн тонн загрязняющих веществ, что на 1,4% меньше, чем в 2020 году. Больше половины от общего объема приходится на Павлодарскую и Карагандинскую области.

Как сообщает EnergyProm.kz, общий объем загрязняющих веществ от всех стационарных источников в 2021 году составил 34,3 млн тонн. Это на 3,3% меньше, чем в 2020 году.

При этом, указывается, что 31,9 млн тонн загрязнений или 93% от общего количества было уловлено и обезврежено.

Более половины всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу пришлись на Павлодарскую и Карагандинскую области: 736,2 тыс. и 569,7 тыс. тонн соответственно.

Большое количество выбросов также выявили в Атырауской (160,3 тыс. тонн), Костанайской (137,9 тыс. тонн), Актюбинской (137,4 тыс. тонн) и Восточно-Казахстанской (128,1 тыс. тонн) областях.

Диаграмма: energyprom.kz

2,1 млн тонн загрязняющих веществ от общего объема пришлись на промышленную сферу. Наибольший объем выбросов зафиксирован в сегменте тепло- и энергоснабжения — 945,2 тыс. тонн (на 0,1% больше, чем в 2020 году).

На обрабатывающую промышленность пришлось 728,1 тыс. тонн выбросов (на 6,5% меньше, чем в 2020 году); на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров — 356,6 тыс. тонн, (рост за год — на 3,7%). На водоснабжение, сбор, обработку и удаление отходов пришлись 47,8 тыс. тонн выбросов (на 4,3% больше, чем в 2020 году).

Также значительный объем выбросов в атмосферу генерировали предприятия сферы транспорта и складирования — 114,4 тыс. тонн (на 7,9% больше, чем в 2020 году).

Таблица: energyprom.kz

На долю газообразных и жидких загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, в 2021 году пришлось 79,6% выбросов, или 1,9 млн тонн.

Среди них объем выбросов сернистого ангидрида составил 835,4 тыс. тонн, окиси углерода — 473,2 тыс. тонн, окиси азота — 322 тыс. тонн, углеводорода — 133,2 тыс. тонн, аммиака — 2,8 тыс. тонн, сероводорода — 2,1 тыс. тонн.

На твердые загрязняющие вещества пришлись 20,4% выбросов, или 491,7 тыс. тонн, а на летучие органические соединения — 6,1%, или 146,5 тыс. тонн.

Диаграмма: energyprom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976797-nazvany-regiony-kazahstana-s-naibolee-zagryaznennym-vozduhom/