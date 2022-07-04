Экс-осужденные работали водителями школьных автобусов в регионах Казахстана

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В Генпрокуратуре РК рассказали о многочисленных нарушениях, выявленных в ходе анализа качества и безопасности перевозки детей транспортом учреждений образования. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного органа.

Так, Генпрокуратура выявила факты перевозки детей водителями с просроченными правами на управление ТС, без необходимой категории вождения и обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами.

"В отдельных регионах к перевозке школьников были допущены лица, ранее привлеченные к уголовной ответственности и не имевшие права работать с детьми.

Некоторые автобусы не проходили предрейсовый технический осмотр, а водители - медицинское освидетельствование", - говорится в сообщении.

Недовольны проверяющие и состоянием автобусного парка и материально-техническим оснащением транспорта - оно не соответствует требованиям безопасности.

В апреле Генпрокуратура направила в адрес МОН акты прокурорского надзора. В итоге за допущенные нарушения 93 должностных лица, в том числе директоры школ, заведующие детсадами, сотрудники акиматов, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Начата работа по обновлению автопарка и обеспечению школ регионов автобусами для перевозки детей. Всего акиматами планируется закупить 515 новых автобусов, часть из которых - к предстоящему учебному году", - добавили в надзорном органе.

Отмечается, что Генпрокуратура совместно с Минпросвещения проводит проверки на предмет соблюдения правил безопасности при перевозке детей школьным транспортом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976796-eks-osuzhdennye-rabotali-voditelyami-shkolnyh-avtobusov-v-regionah-kazahstana/