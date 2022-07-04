Переименовать стипендию Первого Президента предложило Минкультуры

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Министерство культуры и спорта РК предложило переименовать государственную стипендию имени Первого Президента РК в области культуры. Проект соответствующего указа президента появился на портале "Открытые НПА".

Так, предлагается внести изменения в указ президента "Об учреждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры". Если проект документа будет одобрен, то эта стипендия будет называться просто "государственная стипендия в области культуры".

Отметим, стипендия Первого Президента - Елбасы выдается 75 работникам области культуры в размере 55 МРП ежемесячно. Состав стипендиатов обновляется каждый год.

В пояснительной записке отмечается, что проект разработан во исполнение поручения главы государства от 24 декабря 2021 года. Дополнительных финансовых затрат исполнение проекта не потребует.

"Принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических и/или правовых последствий", - говорится в документе.

Публичное обсуждение проекта документа продлится до 15 июля. Принять участие в обсуждении можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976788-pereimenovat-stipendiyu-pervogo-prezidenta-predlozhilo-minkultury/