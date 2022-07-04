Видео с давкой в магазине Семея прокомментировали в акимате

Кадр из видео: arnapress.kz

Акимат Семея прокомментировал кадры, появившееся ранее в соцсетях - горожанка запечатлела на видео огромную очередь и давку в одном из супермаркетов города, сообщает издание Arnapress.kz.

Ранее жительница Семея прислала в редакцию издания видеоролик из супермаркета, где люди в попытке купить сахар устроили давку. Отмечается, что этот продукт стал дефицитным в местных магазинах.

По словам автора ролика, сахар выдавали только по три килограмма в одни руки, из-за чего некоторые люди приходили в магазин семьями. Причиной ажиотажа, как пишет издание, стало и то, что здесь сахар продавали по 495 тенге за килограмм, тогда как в других точках цены достигают 800-1000 тенге.

В акимате Семея заявили, что перебои поставок сахара в настоящее время связаны с проблемами отгрузки продукции заводами-изготовителями.

"С руководством заводов проведена работа по незамедлительной отгрузке сахара оптовым поставщикам города.

Для стабилизации обстановки с сахаром принимаются следующие меры: 5 июля в оптовую фирму ИП (сахарный центр) поступит вагон сахара, который будет доставлен в торговые предприятия города; до 20 июля ожидается поступление еще трех вагонов сахара.

Для обеспечения города Семей сахаром сделан запрос о дополнительной поставке сахара из регионального стабилизационного фонда", − сообщили изданию в городском акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976758-video-s-davkoy-v-magazine-semeya-prokommentirovali-v-akimate/