Скончался бывший министр транспорта Казахстана Кажмурат Нагманов

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Сегодня, 3 июля, скончался бывший министр транспорта и коммуникаций Казахстана и экс-вице-президент АО "НК "Қазақстан темір жолы" Кажмурат Нагманов, об этом сообщается на официальном сайте КТЖ.

Бывший министр транспорта и коммуникаций Казахстана Кажмурат Нагманов умер на 74-м году жизни.

"3 июля 2022 года ушел из жизни Нагманов Кажмурат Ибраевич, казахстанский государственный деятель бывший министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, бывший вице-президент АО "НК "Қазақстан темір жолы", внесший весомый вклад в развитие транспортной отрасли Казахстана", - говорится в сообщении КТЖ.

Кажмурат Ибраевич родился 1 июня 1948 года. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "инженер-строитель".

Трудовую деятельность начал в 1971 году с должности мастера путей "Казахской железной дороги".

В период с 1992 по 1994 годы являлся вице-президентом Казахской государственной корпорации предприятий атомной энергетики и промышленности КАТЭП.

С 1994 по 1996 годы и с 1996 по 1997 годы занимал должности акима Жезказганской и Восточно-Казахстанской областей соответственно.

С 1997 по 1999 годы работал в должности президента компании "Казэнергосервис".

В 1999 году был назначен акимом Северо-Казахстанской области.

18 мая 2002 года был назначен министром транспорта и коммуникаций Казахстана.

С 2005 по 2006 годы являлся советником президента Казахстана.

С 2006 по 2008 годы работал в должности вице-президента АО "НК "Қазақстан темір жолы".

С 2014 по 2020 годы возглавлял Ассоциацию автодорожников Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976741-skonchalsya-byvshiy-ministr-transporta-kazahstana-kazhmurat-nagmanov/