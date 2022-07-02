"Просим вернуть валидатор": в автопарке ЗКО обратились к пожилой пассажирке

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Из автобуса в Уральске был украден аппарат для оплаты проезда. В автобусном парке утверждают, что это сделала одна из пассажиров. Предполагаемый момент кражи попал на камеру.

Инцидент произошел в Уральске 29 июня, около 14:30, на конечной остановке маршрута №22 "Медколледж", передает портал "Мой город".

По словам заместителя гендиректора "Западно-Казахстанского автобусного парка" Данияра Мухтарова, кондуктор оставила валидатор для оплаты проезда на сиденье, а наблюдавшая за этим пассажирка присела на соседнее сиденье и, положив сверху сумку с пакетом, забрала технику.

Вероятный момент кражи запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в салоне автобуса.

"Женщина взрослая, нам самим неудобно о таком говорить. Но мы убедительно просим ее вернуть валидатор, в противном случае мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Она может передать его через любого водителя или кондуктора нашего автопарка.

Это – валидатор, не телефон, не планшет, она не сможет им воспользоваться, он предназначен только для оплаты проезда. Может, женщина нечаянно забрала, может, подумала, что это телефон", – рассказал Данияр Мухтаров.

Отмечается, что если валидатор найти не удастся, то ущерб будет возмещать кондуктор маршрута №22. Стоимость техники составляет 160 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976666-prosim-vernut-validator-v-avtoparke-zko-obratilis-k-pozhiloy-passazhirke/