Незадекларированные товары на 27 млн тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан из Китая

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Незадекларированный груз на 27 млн тенге хотели ввезти в Казахстан из Китая без уплаты таможенных платежей. Груз пытались провезти через таможенный пост "Калжат", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина РК.

По данным ведомства, ТОО пыталось ввезти в Казахстан автозапчасти, аккумуляторы, сварочный аппарат и хозяйственные товары на 27 млн тенге, уклонившись при этом от уплаты таможенных платежей и налогов.

"Нарушение выявлено при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещающихся через таможенную границу ЕАЭС участником внешнеэкономической деятельности.

По результатам сканирования автотранспортного средства марки "КамАЗ" с прицепом посредством применения инспекционно-досмотрового комплекса установлены расхождения между товарами, заявленными в документах, и содержимым в транспортном средстве", - говорится в сообщении КГД.

Фото: КГД Минфина РК

Сотрудники таможни при досмотре выявили 20 тонн незадекларированных товаров, которые обложены таможенными платежами и налогами в сумме 5,5 млн тенге.

Импортера привлекли к административной ответственности, а сумму таможенных платежей и налогов по незадекларированным товарам взыскали в бюджет.

"Такие факты являются не единичными. При использовании инспекционно-досмотровых комплексов в этом году выявлено более 4 тысяч тонн незадекларированных товаров на 1 млрд тенге", - добавили в комитете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976611-nezadeklarirovannye-tovary-na-27-mln-tenge-pytalis-nezakonno-vvezti-v-kazahstan-iz-kitaya/