О погоде на июль в Казахстане рассказали синоптики

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В первой половине июля на территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, а в середине месяца, после жарких дней, в некоторых регионах страны возможно понижение температуры воздуха, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В течение первой декады месяца на большей части Казахстана, с влиянием циклонической деятельности и прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди, временами сильные: в западных регионах Казахстана – в начале месяца, на остальной территории страны – в середине первой декады июля.

Дождливая и пасмурная погода будет сопровождаться грозами, градом, шквалом и усилением ветра с порывами до 15-25 м/с. В этот период, с вторжением холодных воздушных масс из районов Северных морей:

в северной половине страны температурный фон ночью составит +5...+13 градусов, днем ожидается понижение температуры воздуха от +18...+28 градусов до +12...+17 градусов;

в южной половине республики – спад жары прогнозируется ночью от +20...+25 градусов до +12...+20 градусов, днем – от +30...+38 градусов до +23...+30 градусов.

В конце первой и в начале второй декады июля вновь вернутся жаркие летние дни. Дневные температуры воздуха будут повышаться:

в юго-западной половине страны – до +30...+40 градусов;

на севере, центре и востоке – до +25...+33 градусов.

В середине месяца очередная порция холодных воздушных масс из районов европейской территории России приведут к понижению температуры воздуха. С фронтальными разделами на большей части республики пройдут дожди с грозами, в южных и западных регионах – с пыльными бурями и усилением ветра.

Во второй половине месяца ожидается колебание температуры воздуха:

в южной половине страны ночью – от +15...+20 градусов до +18...+25 градусов, днем – от +25...+30 градусов до +35...+42 градусов;

в северной половине ночью – от +10...+15 градусов до +15...+20 градусов, днем – от +20...+28 градусов до +28...+35 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976529-o-pogode-na-iyul-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/