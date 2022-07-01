Алматинцы попросили оградить их дома от кладбища забором

Алматинцы попросили оградить их дома от кладбища. Кадр из видео: КТК

Жители окраины города Алматы заявили, что их дома от захоронений отделяют несколько метров земли и небольшая речка. Они жалуются, что приходится постоянно наблюдать траурные процессии практически перед окнами, передает сайт телеканала КТК.

По словам Татьяны Кулькиной, которая живет в доме на окраине города больше 20 лет, небольшой погост через реку появился здесь еще 14 лет назад. Тем не менее за последние годы кладбище разрослось. Она отмечает, что в холодное время года, когда деревья не загораживают обзор, траурные процессии видны прямо из ее дома.

"Начиная от начала Карасу, наверное, уже с километр. Вот, считайте: мы живем вот здесь, и оно вот так заворачивает. Но там еще газовая станция закопана, и все вокруг нее сейчас окапывается.

Мы боимся, что весь берег обвалится в конце концов и это все оголится. Это же ненормально, и там все очень близко захоронено", – рассказала Татьяна.

Отмечается, что местные неоднократно писали районным чиновникам, но конкретного ответа не получили. Сейчас уже больше 20 семей просит оградить их дома от кладбища и установить вдоль него высокий забор.

"Пока у нас лето, есть деревья и пока все огорожено, и все не так заметно. Но настанет зима, и мы будет наблюдать все ежедневно и ежечасно. И мы хотим, чтобы руководство города нашего или кто-то решил нам проблему и огородил с восточной стороны сплошным забором", – заявил один из местных жителей.

При этом, по словам сотрудников спецкомбината ритуальных услуг, на территории в четыре с половиной гектара нет никаких нарушений, а сам погост в городе считается образцовым. Специалисты следят и за тем, чтобы рабочие не проводили захоронения близ реки.

Тем не менее идею поставить забор специалисты считают нецелесообразной.

"Почему государство должно затрачивать деньги на почти один километр территории и огораживать забором? Для чего и какую опасность представляет вид этих захоронений? Я считаю это абсурдом.

Если бы это место было общего пользования, где ездит автотранспорт и проходят люди... а вдоль речки там все заросло, и там человек не пройдет: там деревья и трава. Есть ли смысл там ставить ограждение и затрачивать большие государственные средства?" – задался вопросом замдиректора ТОО "Специализированный комбинат ритуальных услуг" города Алматы Марат Исмаилов.

Местные жители сдаваться не собираются. Сейчас они пишут новое обращение к акиму Алматы и в прокуратуру.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976481-almatintsy-poprosili-ogradit-ih-doma-ot-kladbischa-zaborom/