Россиянин 6 лет использовал документы гражданина Казахстана

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В течение 6 лет гражданин Российской Федерации незаконно использовал казахстанский паспорт при въезде в РК, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Нарушителя выявили во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал 2022" 28 июня при проверке документов сотрудниками миграционной службы отдела полиции Шемонаихинского района.

Как оказалось, 33-летний мужчина, который являясь гражданином соседней страны, использовал казахстанские документы при въезде в РК.

Стражи порядка выяснили, что в 2016 году этот мужчина оформил российское гражданство и в установленные законом сроки не сообщил об этом факте в органы внутренних дел или загранучреждение Казахстана. Мужчина умалчивал об этом в течение 6 лет.

"Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 496 КоАП РК, в виде штрафа 300 МРП. В настоящее время казахстанские документы изъяты, в отношении иностранца зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан", - сообщил первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976383-rossiyanin-6-let-ispolzoval-dokumenty-grazhdanina-kazahstana/