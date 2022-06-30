Гроза в Алматы, сильная жара в Шымкенте: какая погода ожидает казахстанцев в четверг

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Казахстанские синоптики составили прогноз погоды в трех крупнейших городах страны на сегодня, 30 июня. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, жителям Нур-Султана синоптики сегодня обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов тепла. Скорость ветра не должна превысить 9-14 метров в секунду.

В Алматы же в четверг ожидается дождь с грозой и высокая температура воздуха. Столбики термометров в светлое время суток покажут 35-37 градусов тепла. Скорость ветра будет колебаться в пределах 2-7 метров в секунду, во время грозы порывы могут достигнуть 12 метров в секунду.

Шымкентцам сегодня спрогнозировали сильную жару без осадков и небольшое усиление ветра. Воздух в течение дня прогреется до 36-38 градусов. Скорость ветра составит порядка 8-13 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976281-groza-v-almaty-silnaya-zhara-v-shymkente-kakaya-pogoda-ozhidaet-kazahstantsev-v-chetverg/