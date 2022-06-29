Самолет компании Volga Dnepr Airlines задержан в аэропорту Нур-Султана

Иллюстративное фото: pixabay.com

26 июня текущего года в столичном аэропорту было задержано воздушное судно авиакомпании Volga Dnepr Airlines. В Комитете государственных доходов МФ РК прокомментировали задержание самолета, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Судно данной авиакомпании произвело посадку в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в минувшее воскресенье в 13:40. Самолет осуществлял коммерческий рейс Урумчи - Нур-Султан - Москва.

"Наземной службой аэропорта незамедлительно были уведомлены сотрудники таможенного поста "Ауежай Астана". Однако экипажем судна и их представителем своевременно не были представлены таможенные документы, сведения для совершения таможенных операций в установленные сроки", – пояснили в КГД.

В связи с этим в отношении авиакомпании возбуждено административное производство по статье 538 "Нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений". Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП.

Как уточнили в КГД, в соответствии с таможенным законодательством перевозчик в течение трех часов рабочего времени таможенного органа с момента уведомления о прибытии обязан заполнить таможенную декларацию на транспортное средство.

Отмечается, что представители авиакомпании с нарушением согласны, ведется работа по привлечению виновных лиц к ответственности.

В ведомстве подчеркнули, что воздушное судно будет выпущено сразу после привлечения к административной ответственности и выполнения всех таможенных операций по заполнению таможенной декларации на транспортное средство.

В Комитете государственных доходов отметили, что данное нарушение является обычным административным правонарушением в сфере таможенного администрирования и опровергли политическую подоплеку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976187-samolet-kompanii-volga-dnepr-airlines-zaderzhan-v-aeroportu-nur-sultana/