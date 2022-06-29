Какая погода ожидается сегодня в трех мегаполисах Казахстана

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В среду, 29 июня, в Алматы и Шымкенте синоптики обещают жаркую погоду. При этом в столице Казахстана возможны осадки. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Жителям Нур-Султана в среду пообещали дождь. Днем в столице будет прохладно – +18…+20 градусов, а ночью температура опустится до +7…+9 градусов. Скорость ветра – 9-14 м/с, но возможны порывы до 15-20 м/с, а временами и до 23 м/с.

Алматинцев ожидает ясный и солнечный день. В дневное время в городе прогнозируется температура воздуха на уровне +35…+37 градусов, а ночью будет немного прохладнее – +22…+24 градуса. Скорость ветра 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается жаркая погода. Днем воздух нагреется до +39…+41 градуса, а ночью жара немного отступит, и столбики термометров покажут +25…+27 градусов. Скорость ветра будет держаться на уровне 8-13 м/с.

Напомним, что сегодня в 15 регионах Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976088-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-segodnya-v-treh-megapolisah-kazahstana/